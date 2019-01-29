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Світлична бере участь у засіданні Бюро Конгресу регіональної влади Ради Європи

Новини » Політика    29.01.2019 - 15:07
Світлична бере участь у засіданні Бюро Конгресу регіональної влади Ради Європи
Фото: Юлія Тимошенко (УНІАН)

Захід проходить 29 січня в Парижі

На засіданні Бюро Конгресу регіональної влади Ради Європи учасники говорили про Україну та прозорість політичних процесів на виборах. Про це заявила голова ОДА Юлія Світлична, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу.

"В Парижі на засіданні Бюро Конгресу регіональних влад Ради Європи говоримо про Україну, про прозорості політичних процесів на виборах, про співпрацю з європейськими партнерами, про спільних проектах і програмах, - повідомила голова ХОДА. – У нас є повна підтримка".

Нагадаємо, 6 листопада 2018 року Юлію Світличну вдруге обрали віце-президентом Палати регіонів Конгресу місцевої і регіональної влади Ради Європи. Вперше цю посаду керівник Харківської області посіла в жовтні 2016-го.

Вона також увійшла до складу Бюро Конгресу, в якому представлені члени Палати місцевої влади і Палати регіонів, і в Моніторинговий комітет.

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Новини України Юлия СветличнаяХарківРада Європи
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