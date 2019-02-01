Світлична та Резніченко визнані найбільш ефективними головами ОДА

Юлія Світлична та Валентин Резніченко (з відкритих джерел)

В основі методології рейтингу голів ОДА лежать три базових критерії оцінки

Експерти Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) презентували рейтинг ефективності голів облдержадміністрацій в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження.

За даними експертів, найбільш ефективними виявилися голова Харківської ОДА Юлія Світлична та голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Необхідність в рейтингу МЦПД пояснив тим, що процес децентралізації значно збільшив фінансову та функціональну самостійність органів місцевого самоврядування. Зараз ОДА мають істотний вплив на регіони і є фактичними представниками президентської вертикалі влади на місцях. Рейтинг показує, як голови ОДА справляються з роботою в нових умовах фінансової самостійності.

За словами Максима Степаненко, експерта МЦПД з питань внутрішньої політики, при оцінці діяльності голів ОДА використовувалося кілька показників.

"В основі нашої методології лежать три базові критерії оцінки: реалізація Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, виконання обласних бюджетів, комунікаційна політика та медіа-активність керівника обласної державної адміністрації. Середній бал між цими трьома показниками визначає місце керівника ОДА у нашому рейтингу", - сказав експерт.

МЦПД проаналізував роботу 17 глав регіонів, які працюють не менше шести місяців. В ході збору і аналізу інформації, експерти виявили, що багато ОДА на своїх сайтах несистемно відображають виконання Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, однак це пов'язано з тим, що поки немає єдиної методики звіту, а тому експертам було складно виявити якісні та кількісні показники.

Укладачі рейтингу також заявили, що доходи загального фонду всіх місцевих бюджетів виявилися набагато менше, ніж їх фактичні витрати.

"За час звітного періоду місцеві державні адміністрації, які забезпечують виконання своїх бюджетів згідно з бюджетним кодексом України, не використовували економічний потенціал в регіонах для достатнього збільшення доходів. Таким чином, можна розглядати цю ситуацію як несприятливу для економічного розвитку регіонів", - заявив Степаненко.

При цьому кращими бюджетними показниками серед усіх областей може похвалитися Дніпропетровська область на чолі з Валентином Резніченко - 66,5% (співвідношення видаткової частини до власних доходів).

Найвищі бали у рейтингу ставилися за комунікаційну складову. "Приємно відзначити, що сайти всіх ОДА мають задовільну форму оформлення, структуризації та інформаційного наповнення", - підсумував Максим Степаненко.