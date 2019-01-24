Світлична озвучила плани дорожників в Харківській області на 2019 рік

Світлична відзначила, що в останні роки в області в рази збільшено обсяги ремонту доріг

Об'їзна дорога Лозової стане першою в Україні новобудовою, яку профінансують з Дорожнього фонду. Про це йшлось на нараді щодо планів ремонту та будівництва доріг в області на 2019-й рік, яка пройшла під керівництвом голови ХОДА, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу.

Захід відбувся в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. У нараді взяли участь представники органів влади та місцевого самоврядування, дорожніх служб та науковці.

Відкриваючи нараду, Світлична відзначила, що в останні роки в області в рази збільшено обсяги ремонту доріг. Дорожні роботи фінансуються з бюджетів усіх рівнів.

"Дорожнє господарство та сфера дорожньої інфраструктури як у Харківській області, так і в усій Україні сьогодні потребує багато кращого. Недостатнє фінансування дорожньої сфери протягом багатьох років призвело до згубного стану всіх дорожніх артерій - практично без винятку. Але останнім часом ситуація почала налагоджуватися. Завдяки тому, що поповнюються місцеві бюджети, завдяки платникам податків, ми сьогодні маємо можливість приділити увагу тим проблемам, які накопичувалися протягом тривалого часу", - сказала голова ХОДА.

Вона відзначила, що активну роботу з відновлення та капремонту дорожнього полотна в Харківській області було розпочато з 2016 року, й за час, що минув, багато зроблено. Проте ще більше роботи – попереду.

"Зупинятися ми не маємо наміру. Одним з важливих напрямків, який потребує капітального ремонту, є дорога Харків - Лозова - Павлоград. У 2017-му році ми почали її ремонт. Цього року продовжимо. І до 35 км полотна, що вже відновлено, додамо ще понад 70 км", - сказала керівник області.

Фінансування на ремонт цієї дороги за президентською ініціативою було закладено в державному бюджеті окремою строкою. Юлія Світлична наголосила, що розпочати роботи на цій та інших дорогах в області необхідно не "як завжди" в середині літа, а як тільки дозволять погодні умови.

Про готовність виконати завдання голови ХОДА доповів начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Євген Зражевець.

"Минулого року ми виконали план роботи, який був затверджений державним бюджетом, на 100% та зробили ще додатковий обсяг, який дозволить нам ті роботи, що заплановані на 2019 рік, розпочати в березні. Маємо 4 перехідні контракти, підрядник визначений та готовий з 2-ї половини березня вийти на об’єкти, які вже пройшли через аукціон "Прозоро", - повідомив Євген Зражевець.

Щодо дороги Харків – Лозова – Павлоград начальник САД у Харківській області повідомив, що вся необхідна для її ремонту документація є, експертизи пройдені, все готово для проведення тендерних процедур. Ремонт дороги розраховують розпочати також у березні. Євген Зражевець відзначив, що для здешевлення робіт спільно з науковцями розробили проект, що передбачає 3 типи конструктивів: найменш зруйновані ділянки фрезеруватимуть та вкладатимуть на них новий асфальтобетон; на більш зруйнованих ділянках частково відновлять основу; на повністю зруйнованих основу замінюватимуть повністю.

Окрім ремонту наявного шляху, в Лозівському районі заплановано й нове дорожнє будівництво – об’їзної дороги навколо міста Лозова. Вона дозволить розвантажити місто від потоку автомобілів, що рухаються дорогою Харків – Лозова – Павлоград. Зараз вони проїжджають центром міста.

"Протяжність ділянки – майже 2 км. Розпочнеться дорога в районі населеного пункту Панютине та завершиться в районі Новоіванівки, - уточнив директор ДП "Дороги Харківщини" Ігор Турченко. – Це перше будівництво місцевої дороги в Україні після створення Дорожнього фонду. Роботи будуть розпочаті в квітні 2019 року".

Крім ремонту дороги Харків – Лозова – Павлоград, пріоритетними на цей рік дорожники назвали ремонти напрямків Дергачі – Козача Лопань (заплановано повне відновлення 12 км покриття); Харків – Вовчанськ, Мерчик – Краснокутськ тощо. Також уже складено перелік з 77 місцевих доріг, які відновлюватимуть коштом Дорожнього фонду в 2019 році.