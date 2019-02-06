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Світлична озвучила дату відкриття Харківської філармонії

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 12:48
Світлична озвучила дату відкриття Харківської філармонії
Фото: Юлія Світлична (kharkiv.solydarnist.org)

Філармонія розпочне роботу після масштабної реконструкції вже 14 лютого

Харківська обласна філармонія розпочне роботу після масштабної реконструкції вже 14 лютого. Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Світлична анонсувала, що філармонія відкриється великим концертом.

"Що обіцяли - зробили. Філармонія готова. Харків давно цього чекав, і навіть іноді не вірив. Але ми завжди тримаємо слово! Завершуємо останні будівельні питання і музичні репетиції, і вже 14 лютого у сучасному концертному залі на 777 місць зазвучить музика", - написала Світлична.

Реконструкція унікального комплексу Харківської філармонії стала одним з наймасштабніших проектів в культурній сфері країни.

Фінансування на ведення будівельних робіт на цьому культурно-історичному об'єкті виділено і з обласного, і з державного бюджетів.

У рамках реконструкції був побудований новий органний зал, який відповідає найвищим світовим вимогам.

Як відомо, Харківська філармонія заснована в 1929 році, є однією з найстаріших концертних організацій України. У будівлі філармонії – пам'ятці архітектури, визначного культурному центрі міста – виступали Петро Чайковський, Сергій Рахманінов, Федір Шаляпін і багато інших видатних діячів мистецтва.

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