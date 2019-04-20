Світлична та Клімкін відвідали науковий парк "Синергія" в ХНУРЕ

Фото: Юлія Світлична та Павло Клімкін (kharkivoda.gov.ua)

Науковий парк "Синергія" відкрили в Харкові минулого тижня

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична ознайомила міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з можливостями наукового парку "Синергія" в ХНУРЕ - новітньої установи, яка першою в Україні увійшла до Міжнародної асоціації наукових парків IASP. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ХОДА.

Як повідомляється, Світлична відзначила, що науковий парк "Синергія" відкриває широкі можливості для студентів та викладачів вишу. Тут є 20 аудиторій, що обладнані сучасною технікою (iMac-аудиторії; Windows-аудиторії; аудиторії з інтерактивними столами та шоломами віртуальної реальності тощо), мультимедійна лабораторія, лабораторії віртуальної реальності та робототехніки тощо.

"Що потрібно для економічного розвитку країни? Безумовно, щоб світлі голови залишалися у нас, в Україні, а для цього необхідно створювати умови, - сказала Юлія Світлична. - У студентів має бути можливість генерувати науково-технічні та інноваційні ідеї, а потім реалізовувати їх у реальному секторі. Усі ці можливості відкриває цей хаб".

Міністр закордонних справ України відзначив, що цей день у Харкові став для нього науковим.

"Я брав участь у врученні дипломів у школі дипломатії, а до цього ще були студентські зустрічі. Я вважаю, що в Харкові в цьому плані є абсолютно унікальний шанс", - сказав Клімкін.

Він також підкреслив інтелектуальний потенціал Харківської області та креативність місцевих ІТ-шників.

Як зазначається, НП "Синергія" відкрили в Харкові минулого тижня. Він розташований на площі 1,5 тисячі квадратних метрів та обладнаний найсучаснішою технікою. Парк представлятиме можливості не лише для навчання. На його базі підтримку отримуватимуть стартапи, проводитимуться хакатони, діятиме клас робототехніки тощо.