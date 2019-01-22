Світлична і Аваков взяли участь у заходах з нагоди Дня соборності України в Харкові

Фото: Юлія Світлична та Арсен Аваков (прес-служба ХОДА)

За словами Світличної, єдність і розвиток - це база створення сильної держави

Голова ХОДА Юлія Світлична та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначили біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Харкові 100-річчя з дня підписання Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Харківської ОДА.

В урочистому заході та покладанні квітів до пам'ятника Шевченку взяли участь представники органів влади, громадськості, воїни АТО (ООС), духовенство, жителі та гості Харківської області.

"День соборності – це не тільки історичне свято. Це ідея цього. Адже для того, щоб побудувати сильну і незалежну державу, потрібні час і бажання. Сьогодні українці розуміють, як ніколи, що наша сила і правда – по обидва береги Дніпра. Єдність і розвиток – це база створення сильної держави", – зазначила голова ХОДА Світлична.

Аваков зазначив, що вирішив святкувати 100-річчя Соборності саме в Харкові.

"Сьогодні є нові виклики. Це виклики поряд з Харковом, виклики в нашому суспільстві і в поза - з нашими ворогами. А в нашому суспільстві багато проблем, які потрібно вирішувати. І ми сьогодні будемо працювати весь день з Юлією Олександрівною з питань Харкова. І це доречно", – сказав міністр.

Аваков зазначив, що День соборності України – це гарний привід думати про державність і аналізувати уроки минулого.

"Дуже вірно сьогодні згадувати, як не встояла Українська республіка в 1920-х роках, і як нам потрібно поводитись, щоб встояти", – сказав міністр.