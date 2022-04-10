Без світла в Україні залишаються більше тисячі населених пунктів та 740 тисяч споживачів
Станом на 10 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 1023 населених пунктів, загалом близько 741,4 тисячі споживачів. Без газопостачання залишаються понад 305 тисяч абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
За даними прес-служби, за минулу добу відновлено електропостачання понад 32,6 тисячам споживачів.
Зокрема, у Київській області - 13,8 тисячам споживачів, Донецькій - 6,3 тисячам, Харківській - 6 тисячам, Запорізькій - 4,2 тисячам, Миколаївській - 1,9 тисячі, Сумській - 400 абонентам.
"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
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