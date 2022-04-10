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Без світла в Україні залишаються більше тисячі населених пунктів та 740 тисяч споживачів

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Україна, Неділя 10 квітня 2022 15:02
Без світла в Україні залишаються більше тисячі населених пунктів та 740 тисяч споживачів Фото: без світла залишаються більше тисячі населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 10 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 1023 населених пунктів, загалом близько 741,4 тисячі споживачів. Без газопостачання залишаються понад 305 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, за минулу добу відновлено електропостачання понад 32,6 тисячам споживачів.

Зокрема, у Київській області - 13,8 тисячам споживачів, Донецькій - 6,3 тисячам, Харківській - 6 тисячам, Запорізькій - 4,2 тисячам, Миколаївській - 1,9 тисячі, Сумській - 400 абонентам.

"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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