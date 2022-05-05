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Колишнього президента Гвінеї судять за зміну Конституції в особистих інтересах

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Четвер 05 травня 2022 03:20
Колишнього президента Гвінеї судять за зміну Конституції в особистих інтересах Прапор Гвінеї (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Генеральний прокурор Гвінеї розпорядився почати судовий розгляд проти поваленого президента Альфи Конде і 26 його колишніх чиновників у зв'язку зі спробою Конде змінити конституцію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

84-річний Конде був повалений в результаті військового перевороту у вересні минулого року офіцерами, які зараз керують країною в Західній Африці. Громадський гнів проти нього посилився після того, як він змінив конституцію, щоб балотуватися на третій термін.

Конде і його союзники звинувачуються в співучасть у вбивстві, сексуальному насильстві та розгоні масових протестів. Рішення Конде балотуватися на третій термін викликало масові протести, в результаті яких загинули десятки людей, оскільки для їх розгону поліція застосовувала силу до демонстрантів.

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