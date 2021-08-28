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За добу запаси вугілля на ТЕС зросли на 5700 тонн, - Міненерго

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Києва, Субота 28 серпня 2021 13:16
За добу запаси вугілля на ТЕС зросли на 5700 тонн, - Міненерго Фото: за добу запаси вугілля на ТЕС зросли на 5700 тонн (ua-energy.org)
Автор: РБК-Україна

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій за минулу добу (27 серпня) збільшилися на 5700 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичні дані Міністерства енергетики.

Так, за добу на ТЕС надійшло 53400 тонн вугілля, а використано було 47700 тонн.

Найбільше вугілля надійшло на Бурштинську (17,2 тис.т), Курахівську (8,8 тис. т) і Запорізьку (6,3 тис. т) ТЕС. Всі три станції належать "ДТЕК Енерго".

Станом на 28 серпня на складах ТЕС знаходиться 731 900 тонн вугілля. З них 489200 тонн вугілля "газової" марки і 242600 тонн антрацитового вугілля.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.

У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту. Зокрема компанія ДТЕК почала постачання вугілля з Польщі підписавши договір про імпорт 320 тис. т.

27 серпня ДТЕК і "Центренерго" повідомили про підписання контракту на поставку вугілля з США.

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