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За добу "Укравтодор" очистив понад 10 км траси Київ-Чоп

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 06:58
За добу "Укравтодор" очистив понад 10 км траси Київ-Чоп Зруйнований міст через Ірпінь (Фото: facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Константин Широкун

Також підприємство проводить ямковий ремонт дорожнього полотна. За один день вдалося очистити понад 10 кілометрів траси Київ-Чоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

"Укравтодор" у Київській області сфокусував свої зусилля на очищенні та потоковому ремонті траси Київ-Чоп, а також доріг в Ірпені та Бучі. Для того, щоб відновити якнайшвидшу життєдіяльність на деокупованих територіях Київської області, залучено 149 одиниць техніки та 318 дорожників.

Також триває будівництво тимчасових переправ: через річку Ірпінь на автодорозі Р-30 та поблизу села Стоянка, на трасі М-06.

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