За добу "Укравтодор" очистив понад 10 км траси Київ-Чоп
Також підприємство проводить ямковий ремонт дорожнього полотна. За один день вдалося очистити понад 10 кілометрів траси Київ-Чоп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".
"Укравтодор" у Київській області сфокусував свої зусилля на очищенні та потоковому ремонті траси Київ-Чоп, а також доріг в Ірпені та Бучі. Для того, щоб відновити якнайшвидшу життєдіяльність на деокупованих територіях Київської області, залучено 149 одиниць техніки та 318 дорожників.
Також триває будівництво тимчасових переправ: через річку Ірпінь на автодорозі Р-30 та поблизу села Стоянка, на трасі М-06.
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