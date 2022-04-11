За добу "Укравтодор" очистив понад 10 км траси Київ-Чоп

Також підприємство проводить ямковий ремонт дорожнього полотна. За один день вдалося очистити понад 10 кілометрів траси Київ-Чоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

"Укравтодор" у Київській області сфокусував свої зусилля на очищенні та потоковому ремонті траси Київ-Чоп, а також доріг в Ірпені та Бучі. Для того, щоб відновити якнайшвидшу життєдіяльність на деокупованих територіях Київської області, залучено 149 одиниць техніки та 318 дорожників.

Також триває будівництво тимчасових переправ: через річку Ірпінь на автодорозі Р-30 та поблизу села Стоянка, на трасі М-06.