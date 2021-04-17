За добу в Україні 14 984 нових COVID-випадків
Протягом минулої доби в Україні зафіксували 14 984 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих - 1 386 - у Харківській області.
Крім того, серед "лідерів" по захворюваності Дніпропетровська область - 1 169 випадків, Одеська область - 1 097 випадківм та Київ - 1 112 випадків.
Найменше хворих за добу в Івано-Франківській (147) та Закарпатській (187) областях.
За добу було здійснено 105 215 тестувань (зокрема методом ПЛР - 45 875, методом ІФА - 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 213).
Від коронавірусу 16 квітня померли 440 українців. В лікарні потрапили 4 100 людей.
Раніше повідомлялося, що у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні за добу 15 квітня виявили 16 427 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.