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За добу в Україні 14 984 нових COVID-випадків

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 08:35
За добу в Україні 14 984 нових COVID-випадків Фото: 14 984 нових випадків захворювання в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 14 984 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих - 1 386 - у Харківській області.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Крім того, серед "лідерів" по захворюваності Дніпропетровська область - 1 169 випадків, Одеська область - 1 097 випадківм та Київ - 1 112 випадків.

Найменше хворих за добу в Івано-Франківській (147) та Закарпатській (187) областях.

За добу було здійснено 105 215 тестувань (зокрема методом ПЛР - 45 875, методом ІФА - 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 213).

Від коронавірусу 16 квітня померли 440 українців. В лікарні потрапили 4 100 людей.

Раніше повідомлялося, що у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за добу 15 квітня виявили 16 427 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

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