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Існує загроза розміщення ядерної зброї в Криму, - Єльченко

Новини » Політика    01.05.2019 - 06:24
Існує загроза розміщення ядерної зброї в Криму, - Єльченко
Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Rick Bajornas)

Постпред України в ООН звинуватив РФ у кризі навколо ракетного договору

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко попередив про можливе розміщення російської ядерної зброї в окупованому РФ Криму. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Єльченка, Російська Федерація, порушивши Будапештський меморандум, зруйнувала  всю систему безпеки ООН і зараз розвиває інфраструктуру для розміщення ядерної зброї в окупованому Криму.

"Грубе порушення Росією, ядерною державою і постійним членом Ради безпеки ООН, взятих на себе міжнародних зобов'язань, включаючи Будапештський меморандум, підірвало всю систему безпеки ООН", - наголосив Єльченко.

Також, постпред України в ООН звинуватив Росію у руйнуванні договору про ракети середньої та малої дальності. Він вважає, що вихід Сполучених Штатів з договору був виправданим і став наслідком систематичних порушень Москвою своїх обов'язків.

Крім того, Єльченко зазначив, що Україна підтримує ініціативу створення без'ядерних зон. Постпред додав, що такі зони дуже потрібні на Ближньому Сході.

"З поширенням без'ядерних зон ми наблизимося до кінцевої мети - повного знищення ядерної зброї", - заявив він.

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Володимир Єльченко закликав до посилення санкцій проти РФ після указу Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу

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