Суркіс: жодної паніки, готуємо стадіон до матчів УПЛ

Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс прокоментував жеребкування Юнацької Ліги УЄФА, розповів про підготовку до матчу з "Інгульцем" та про те, як функціонує клуб у ці непрості часи.

"У турнірній сітці залишилися лише найсильніші команди та особливого вибору на користь слабших команд не було. Ми задоволені жеребом, наша команда вже перемагала португальців цього сезону, вигравши вдома у "Бенфіки" 4:0. Підготовка до матчу зі "Спортингом" дуже серйозна, зараз команда перебуває на зборі в Туреччині, де готується до протистояння з лісабонським суперником", - каже він.

Також Суркіс розповів, що нещодавно розмовляв з Мірчею Луческу, і він сказав, що відпустить до розташування команди U19 кілька гравців, які готуються з першою командою.

«Це буде зроблено для того, щоб вони зіграли в товариських матчах, і Ігор Костюк зміг награти певні зв'язки та налагодити взаємодію до поєдинку проти "Спортинга", - додв він.

Суркіс нагадав, що низка гравців повернулася після дискваліфікацій, травм та COVID-19, у матчі проти "Депортиво": не грали 5 футболістів основного складу.

"Сподіваюся, що "Динамо" може стати не лише сильнішим за складом, а й додати в якості гри. Ми розраховуємо на цікавий поєдинок і те, що стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського буде повністю готовий до проведення зустрічі. Особисто я вірю в те, що, пройшовши такий складний шлях, наша команда не зупиниться на досягнутому", - пояснює він.

До того ж Суркіс додав, що у команди не було жодних попередніх домовленостей із "Інгульцем" з приводу матчу другого кола в Києві.

"Ситуація розвивалася таким чином: у серпні до мене звернувся президент "Інгульця" Олександр Поворознюк із проханням провести матч першого кола в Києві, а другого кола - на новому стадіоні в Петровому. Абсолютно зрозумілою є мотивація такого прохання, Поворознюк логічно хотів відкрити новий стадіон матчем проти "Динамо". Але обставини склалися таким чином, що новий стадіон до матчу з "Динамо" відкрити не встигають, незрозуміла ситуація з полем у Кропивницькому, де "Інгулець" грав свої домашні матчі в першому колі. Не бачу в цьому провини керівництва "Інгульця", просто при будівництві масштабних об'єктів бувають подібні ситуації, коли не все виходить здати у встановлені терміни. Минулої п'ятниці ми були впевнені, що гратимемо з "Інгульцем" на виїзді й не розпочинали підготовку поля стадіону "Динамо". Ми планували включити підігрів залежно від ситуації з матчем "Динамо" U19 в Іспанії", - каже Суркіс.

Президент "Динамо" додав, що «тепер усе змінилося, підігрів включений на повну потужність, служби клубу готують газон та сам стадіон до матчу 26-го лютого.

"Зараз на певних частинах поля ще лежить сніг, але ми встигнемо приготувати все до поєдинку. Звичайно, можна було стати в позу та сказати, мовляв, якщо не встигли приготувати свій стадіон, це ваші проблеми. Але на користь проведення чемпіонату та всього нашого футболу - грати на нормальних полях та в нормальних умовах. Ми пішли назустріч "Інгульцю", вдруге в сезоні наш клуб готуватиме поле та нестиме всі витрати на цю підготовку, але в підсумку зіграємо на полі хорошої якості. Це не лише на користь "Динамо", а й збірної України - зіграти не на городі, а на якісному газоні та уникнути відповідних проблем із гравцями. А витрати на підготовку поля дуже суттєві, ви чудово знаєте, скільки зараз коштує і газ, і електрика", - розповідає Суркіс.

Суркіс пообіцяв, що 26 лютого поле стадіону "Динамо" буде в нормальному стані та навіть більше.

"Воно буде не в нормальному, а в ідеальному стані. Служби клубу працюють цілодобово, за кілька днів у роботу включатимуться агрономи й усе встигнуть підготувати до матчу",- запевнює він.

Попри напружену ситуацію в країні Суркіс залишається в країні.

"Я сиджу у своєму кабінеті й так відбувається щодня (інтерв'ю записувалося у понеділок, 14 лютого, в кабінеті президента клубу – прим. Fcdynamo.com). Нікуди не збираюся їхати та бігти, вважаю, що в наш непростий час важливо дотримуватися спокою та холоднокровності. Якщо ти панікуєш, то вже програв. Планую найближчим часом працювати в Києві, у наступних планах відвідати збір "Динамо" U19 та першої команди, які готуються у Туреччині, поспілкуватися з гравцями, тренерами та подивитися на робочий процес, - відзвітує він. - Жодної паніки у нас немає, ми спокійні й готові до різних сценаріїв розвитку подій. Я вірю в те, що в нашій країні все буде гаразд та запрошую вболівальників на трибуни. Нашим командам потрібна їхня підтримка, їхня увага та енергія. Обидві команди "Динамо" докладуть усіх зусиль, щоб порадувати вболівальників не лише позитивними результатами, а й якісною грою".