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"Сумигаз Збут" повернув до держбюджету майже 28 млн гривень невикористаних субсидій

Новини » Енергетика    25.06.2019 - 12:50
"Сумигаз Збут" повернув до держбюджету майже 28 млн гривень невикористаних субсидій
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Перерахунок відбувся в автоматичному режимі

Згідно доручення уряду, залишки невикористаної протягом опалювального періоду субсидії на газ  "Сумигаз Збут" повернув до державного бюджету. Це 27,9 млн гривень із 21,5 тис. особових рахунків споживачів газу Сумської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На відміну від минулого року, затверджений урядом порядок не передбачає повернення споживачам зекономлених коштів в еквіваленті вартості газу до 100 кубометрів. Перерахунок відбувся в автоматичному режимі, а суми перерахованих до бюджету субсидій клієнти "Сумигаз Збут" побачать в особистих кабінетах на сайті 104.ua та безпосередньо у рахунках за травень 2019 року", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, до 1 лютого 2019 року на опалювальний період 2018-2019 рр. субсидії на послуги газопостачання отримували близько 156 тис. родин Сумської області. Відповідно до постанови уряду, для 21,5 тис. клієнтів "Сумигаз Збут" здійснено перерахунок та повернені надлишки субсидій до держбюджету.

"Після монетизації субсидіанти отримують державну допомогу грошима та самостійно здійснюють повну оплату за отримані послуги. Тож нині вся заощаджена субсидія починаючи з березня залишається у готівковій формі на руках у власників домоволодінь. Це значно дисциплінує споживачів природного газу, стимулює до заощадження та самостійного контролю за розрахунками", - сказала директор "Сумигаз Збут" Олена Руденко.

В компанії також нагадали, що з 1 лютого поточного року вся інформація, пов’язана з призначенням житлової субсидії, знаходиться винятково в місцевих управліннях з питань соціального захисту населення.

У 2019 році АДС "Миколаївгазу" здійснила понад 3,5 тис. виїздів "Івано-Франківськгаз Збут" перерахував невикористані субсидії на 70 млн гривень
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