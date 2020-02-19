"Сумигаз Збут": кожен четвертий рахунок за газ сплачують онлайн

Ілюстративне фото (dtek.com)

Всі користувачі газу мають можливість у форматі PDF завантажити рахунок

Понад 100 тис. клієнтів "Сумигаз Збуту" користуються особистим кабінетом на сайті 104.ua та мобільними додатками 104 Mobile. Viber-ботом користується 15 тис. клієнтів компанії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Мобільні додатки з кожним роком набирають популярності серед споживачів газу, тому в "Сумигаз Збут" особливу увагу приділяють розширенню функціоналу сервісів, адже з їх допомогою можна економити час і гроші", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що і особистий кабінет, і мобільні додатки 104 Mobile, і viber-бот комфортні та доступні 24 години на добу.

"Нині всі користувачі газу мають можливість у форматі PDF завантажити рахунок в особистому кабінеті на 104.ua та viber-боті 7104UA. Й за допомогою будь-якого з наших сервісів сплатити за послугу газопостачання" - сказала директор "Сумигаз Збуту" Олена Руденко.

Також у прес-службі нагадали, що багатофункціональність мобільних додатків та viber-боту надає можливість додати декілька особових рахунків в пункті меню "Налаштування". Таким чином можна контролювати розрахунки не лише свого домоволодіння, а й допомогти з газовими питаннями своїм близьким.

"Для реєстрації в чат-боті 7104ua необхідно відкрити меню Viber, вибрати розділ меню "QR-код", після чого навести камеру телефону на зображення з кодом. Далі ввести номер особового рахунку, суму останнього платежу або номер лічильника газу. Зареєструватися можна за допомогою детальної інструкції, розміщеної на сайті 104 ua", - йдеться у повідомленні.