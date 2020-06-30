"Сумигаз Збут": формування ресурсу газу для населення після 1 липня лишається невирішеним

Газовий вентиль (104.ua)

Період дії спецобов'язків з постачання газу населенню за регульованими цінами закінчується 1 липня

ТОВ "Сумигаз Збут" звернувся до Міністерства енергетики України з проханням вжити всіх можливих заходів для недопущення зривів у постачанні природного газу мешканцям Сумської області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Як відомо, 1 липня 2020 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №867 від 19.10.2018 року закінчується період дії спеціальних обов'язків щодо постачання природного газу населенню за регульованими цінами. Протягом дії ПСО НАК "Нафтогаз України" був зобов’язаний формувати ресурс газу для забезпечення потреб населення", - йдеться у повідомленні.

Питання формування ресурсу природного газу для забезпечення потреб населення після 1 липня 2020 року наразі залишається невирішеним. За словами прес-служби, уряд досі не встановив чітких і прозорих механізмів, за допомогою яких постачальники природного газу для населення зможуть мати рівний доступ на ринкових умовах до ресурсу АТ "Укргазвидобування".

"На нашу думку, потреби населення необхідно покрити за рахунок ресурсу, що видобувається АТ "Укргазвидобування" і є достатнім для забезпечення цієї категорії споживачів. Зокрема, обсяг споживання газу побутовими споживачами складає на рік 8 млрд кубометрів, а обсяг видобутку газу АТ "Укргазвидобування" 14,9 млрд кубометрів", - йдеться у повідомленні.

З метою забезпечення безперервного газопостачання для найбільш вразливої категорії споживачів – населення – і недопущення кризової ситуації на ринку природного газу ТОВ "Сумигаз Збут" звернувся до найбільшої газовидобувної компанії країни АТ "Укргазвидобування" з пропозицією укласти договір купівлі-продажу природного газу на період липень 2020 - березень 2021 року.

"Від початку 2020 року ціна природного газу знизилася більш ніж вдвічі і низький рівень цін на газ був однією з передумов відкриття ринку та впровадження ринкових цін для населення. На тлі пандемії COVID-19, спаду промислового виробництва і в цілому рівня споживання енергоресурсів в країні очікувалося, що ціна на природний газ не буде підвищуватися в найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.

З цієї причини у компанії занепокоєні тим, що НАК "Нафтогаз України" вийшов на ринок з пропозицією для комерційних споживачів закуповувати природний газ у липні за ціною, що значно вища, ніж була у червні.

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Автор: Мария Тарарыева