"Сумигаз Збут" на 20% знизив ціну газу для промисловості

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

"Сумигаз Збут" поетапно знижує вартість природного газу для клієнтів

Протягом п'яти місяців поточного опалювального сезону ТОВ "Сумигаз збут" поетапно знижує ціну газу для промисловості, бюджетних установ та комунально-побутових підприємств Сумської області. Завдяки зменшенню ціни на 20%, 1,3 тис. комерційних клієнтів компанії отримали можливість зекономити витрати на енергоносії, повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується, ТОВ "Сумигаз Збут" поетапно знижує вартість природного газу для клієнтів, ціноутворення для яких не підпадають під державне регулювання.

"Співпраця з "Сумигаз Збут" дозволяє вибудувати довгострокові відносини з гарантованими поставками і відсутністю форс-мажорних ситуацій. А нововведення і розширення функціональних можливостей онлайн-сервісів для клієнтів роблять відносини компанії і споживача максимально прозорими. Наш пріоритет - надати стабільність, безперебійність і високу якість послуг", - зазначила директор компанії Олена Руденко.

Також у поточному опалювальному сезоні комерційні клієнти компанії отримали онлайн-доступ до своїх особових рахунків. Новий сервіс "104 бізнес онлайн" дозволяє підприємствам Сумської області контролювати стан своїх особових рахунків за газ цілодобово і прямо з офісу. Споживачі природного газу зможуть працювати зі своїми особовими рахунками на сайті 104.ua

Всього клієнтами компанії є 1,3 тис. промислових підприємств та інших суб'єктів господарської діяльності.

В Україні з 1 жовтня 2015 року у відповідності з положеннями статті 12 Закону України "Про ринок природного газу", постачання природного газу споживачам - юридичним особам здійснюються на ринкових умовах. Ціну на газ для населення і теплопостачальних підприємств визначає і встановлює Кабінет міністрів України.