"Сумигаз Збут": 15 тис. споживачів користуються Viber-ботом

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Окрім Viber одним із найпопулярніших онлайн-сервісів залишається "Особистий кабінет"

Завдяки онлайн-сервісу Viber-бот на 7104ua клієнти ТОВ "Сумигаз Збут" можуть вільно керувати 5 особовими рахунками. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зокрема, за допомогою чат-бота 7104ua у Viber 380 тис. споживачів природного газу Сумської області можуть контролювати стан свого особового рахунку та сплачувати за газ онлайн. При цьому споживачеві в рамках одного акаунту доступна реєстрація одразу п'яти особових рахунків. До того ж користувачам сервісу доступна функція завантажувати рахунки за газ у форматі PDF", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, підписатися та користуватися чат-ботом 7104ua у Viber можуть фізичні особи – побутові споживачі природного газу, за умови наявності особового рахунку.

"Хто не бажає стояти в черзі і водночас швидко і просто контролювати розрахунки за газ, має відсканувати QR-код через месенджер, ввести номер особового рахунку, суму останнього платежу або номер лічильника газу. Також зареєструватися можна за допомогою детальної інструкції на сайті 104", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також додали, що окрім Viber одним із найпопулярніших онлайн-сервісів залишається "Особистий кабінет" на сайті 104.ua, де клієнт може написати повідомлення газовій компанії, замовити зворотний дзвінок Контакт-центру, завантажити квитанцію на оплату газу, тощо.