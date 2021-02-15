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"Сумигаз" приєднав до газових мереж 185 нових об’єктів за рік

Новость на русском → Суми, Понеділок 15 лютого 2021 16:35
"Сумигаз" приєднав до газових мереж 185 нових об’єктів за рік Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

За минулий рік у Сумській області до газорозподільчої системи приєднано 185 об`єктів. В результаті газопостачання отримали 174 приватних будинки, 3 багатоповерхівки та 8 підприємств. Найбільшу кількість приєднань виконано в обласному центрі.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Сумигаз".

"Щоб скористатись послугами стандартного чи нестандартного приєднання, мешканцям Сумської області слід звертатись до фахівців Клієнтського простору 104. На разі в області працюють 12 таких центрів. Спеціалісти нашої компанії надають послуги з приєднання до газових мереж у спрощеному режимі. Для цього достатньо подати відповідну заяву та укласти договір. Подальший процес координується менеджерами компанії", - йдеться у повдіомленні.

У прес-службі зазначили, що АТ "Сумигаз" виконує увесь спектр послуг з підключення внутрішньобудинкових мереж: проектування об'єктів газового постачання, підключення, пуско-налагоджувальні роботи, будівельно-монтажні роботи та підбір обладнання.

"Висококваліфіковані спеціалісти компанії мають великий досвід виконання робіт будь-якої складності, ретельно контролюють якість матеріалів, що суттєво впливає на тривалість експлуатації мереж та газового обладнання", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, послуга доступна всім мешканцям Сумської області. Підключення до системи газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ.

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