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"Сумигаз" інвестував у газові мережі області більше 121 млн гривень за три роки

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Суми, Середа 30 червня 2021 18:59
"Сумигаз" інвестував у газові мережі області більше 121 млн гривень за три роки Редизайну системи розподілу газу (прес-служба "Сумигазу")
Автор: Марія Тарариєва

Упродовж 2018-2020 років АТ "Сумигаз" провело модернізацію та реконструкцію 511 об’єктів, інвестувавши в газові мережі області понад 121 млн гривень. Проте цих коштів недостатньо для редизайну системи розподілу газу в Сумській області.

Про це повідомляє прес-служба "Сумигазу".

"Розмір і напрямки інвестицій газорозподільної системи Сумської області на рік затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Чинний тариф на розподіл газу не дозволяє здійснити повноцінний редизайн системи розподілу газу, в тому числі мереж, що перебувають у державній власності", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що модернізація мереж є важливою не лише з огляду на безпеку, вона дозволяє зменшити витрати технологічного газу, тобто в довгостроковій перспективі зменшує навантаження на споживачів газу.

"Цього року на Сумщині модернізують понад 230 об’єктів на газорозподільних мережах, з них – кільцювання газопроводів у двох населених пунктах, заміна та реконструкція 36 газорегуляторних пунктів (ГРП) і 50 шафових ГРП, - наголошує технічний директор компанії Микола Мурчич. – Тому вкотре закликаємо споживачів сплачувати за розподіл газу вчасно, аби всі заплановані заходи могли бути виконані в строк".

Також у компанії додали, що інвестуючи в газорозподільні мережі, АТ "Сумигаз" забезпечує безаварійну та безперебійну доставку газу до 386 тисяч сімей та понад 4 тисяч підприємств області.

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