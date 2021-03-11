"Сумигаз": борги за доставку газу можуть бути стягнуті за рішенням суду

За минулий місяць борги побутових споживачів АТ "Сумигаз" сягнули 14,3 млн гривень. У компанії відзначають, що з недобросовісних платників будуть стягуватися борги у судовому порядку, тож клієнти нестимуть додаткові фінансові витрати.

Компанія закликає клієнтів відповідально підійти до оплати послуг та дотримуватись платіжної дисципліни, оскільки своєчасна оплата за доставку газу – це гарантія безпеки споживачів.

"Вчасна оплата за доставку газу вкрай важлива для стабільної та надійної роботи газотранспортної системи області. Утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти фінансуються виключно з коштів, що надходять від жителів регіону у вигляді плати за доставку газу", - відзначає комерційний директор АТ "Сумигаз" Денис Черненко.

АТ "Сумигаз" має намір активізувати стягнення заборгованості за доставку газу через суд незалежно від суми боргу. Якщо споживач кілька місяців не платить за послугу розподілу природного газу, йому доведеться сплачувати рахунки у примусовому порядку.

"Задоволення позовних вимог компанії передбачає сплату боргу та всіх судових витрат, які покладаються на боржника. У випадку несвоєчасної оплати заборгованості, після винесення судового рішення, споживачу-боржнику доведеться сплатити ще й виконавчий збір – 10% від суми боргу. Також неплатежі ставлять під загрозу отримання споживачами житлової субсидії", - йдеться у повідомленні.

"Сумигаз" нагадує споживачам, що сплатити за доставку газу можна онлайн за допомогою сервісів 104.ua. Одні з найпопулярніших – вайбер і телеграм-боти 7104ua. З їхньою допомогою можна передавати показники лічильників газу та переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів оплат, завантажувати квитанції та сплачувати за розподіл газу.