"Сумигаз": 188 тисяч домогосподарств приватного сектора не мають техобслуговування

У АТ "Сумигаз" закликають споживачів подбати про безпеку та укласти договори на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж. На сьогодні у Сумській області не обслуговуються мережі 188 тисяч домогосподарств приватного сектора.

Відповідно до законодавства, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах і приватних будинках несуть їх власники.

"Сумигаз пропонує споживачам єдину вартість проведення технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вартість робіт разом з ПДВ складає 300 гривень на рік. Кожна родина може самостійно подбати про безпеку себе та своїх близьких. Регулярне технічне обслуговування один раз на рік дозволяє утримувати внутрішні газові мережі у справному стані", - зазначає директор з капітального будівництва АТ "Сумигаз" Катерина Дакар.

За словами прес-служби, підписавши угоду з газорозподільною компанією споживач отримує:

приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;

огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;

перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах.

"Укласти договір з газорозподільною компанією споживачі природного газу можуть у 104.ua Клієнтському просторі", - йдеться у повдіомленні.