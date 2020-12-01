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"Сумигаз": 104.ua представила нові рішення для управління рахунками клієнтів

Суми, Вівторок 01 грудня 2020 16:40
"Сумигаз": 104.ua представила нові рішення для управління рахунками клієнтів
Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

У листопаді 2015 року споживачі природного газу Сумської області отримали можливість управляти своїм рахунком онлайн за допомогою особистого кабінету 104.ua. За перший рік роботи сервіс освоїли 9 тисяч клієнтів АТ "Сумигаз", а на сьогодні зареєстровано майже 170 тисяч домоволодінь області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що за 5 років особистий кабінет оновився і став ще більш зручним – реєстрація доступна за номером телефону або е-mail, клієнти можуть додавати до 25 рахунків до свого акаунту, сплачувати за послуги в один клік, управляти особовими рахунками в різних газових компаніях незалежно від їх місця розташування.

"Ці інноваційні рішення доступні з будь-якого девайса і особливо актуальні в умовах пандемії, тому що дозволяють взяти на себе турботу про близьких. Користувач може приєднати до одного акаунту до 25 особових рахунків", - відзначає начальник управління зовнішніх комунікацій АТ "Сумигаз" Анастасія Шимаріна.

На новій платформі 104.ua також реалізована функція оплати в "один клік" по рахунках за послуги. У такому випадку розрахунок за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам заощаджувати на комісії.

"У "Сумигаз" нагадують, щоб оплачувати за фактично спожиті куби газу, споживачам Сумщини необхідно щомісяця з 1 по 5 число фіксувати показання свого лічильника газу і передавати їх газорозподільчій компанії. Є можливість без проблем передати свої показання у зручний спосіб онлайн: зафіксувати показання в Особистому кабінеті на сайті 104.ua; передати показання за допомогою чат-боту 7104ua у Viber або Telegram. За допомогою цих сервісів ви можете передати показання, сфотографувавши лічильник", - йдеться у повідомленні.

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