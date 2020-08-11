У Сумській області виробники тепла заборгували понад 16 млн гривень за доставку газу

Фото: газ (Віталій Носач/РБК-Україна)

За розподіл газу боргують 15 з 46 виробників тепла станом на початок серпня

У Сумській області за доставку газу виробники тепла заборгували понад 16 млн гривень. Станом на початок серпня за розподіл газу боргують 15 з 46 виробників тепла.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Сумигаз".

Йдеться про підприємства, які мають взимку забезпечувати теплом понад 150 тис. домогосподарств та 274 непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та інші установи.

Теплопостачальні компанії Білопільського району за розподіл газу заборгували 190,9 тис. грн, Конотопського - 1,9 млн грн, Охтирського - 6,1 млн грн, Роменського - 597,6 тис. грн, Шостинського - 3,9 млн грн, міста Суми - 4,2 млн грн.

Напередодні осінньо-зимового періоду заборгованість теплових організацій за доставку газу ставить під загрозу не лише сам початок опалювального сезону підприємствами ТКЕ, а й підготовку газових мереж до найбільшого сезонного навантаження.

У компанії наголошують, що АТ "Сумигаз" не продає газ та не отримує кошти за нього. А тариф на послугу розподілу газу компанія передусім спрямовує на утримання та модернізацію газових мереж у належному стані, функціонування аварійно-диспетчерських і експлуатаційних служб, а також служб, які щоденно контролюють роботу газорозподільчої системи по всій території Сумської області.

Окрім того, незадовільний стан розрахунків може значно вплинути на підготовку газового господарства області до осінньо-зимового періоду та забезпечення безперебійної доставки газу до всіх споживачів регіону. Відповідно до законодавства, "Сумигаз" не має права здійснювати розподіл газу теплопостачальним підприємствам, які мають заборгованість за попередні періоди.