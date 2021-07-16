У Сумській області відкрили нове приймальне відділення екстреної допомоги

На Сумщині відкрили нове сучасне приймальне відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Сумської обласної клінічної лікарні. Це перше приймальне відділення в області, відкрите за програмою президента Володимира Зеленського " Велике будівництво ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.

У рамках реконструкції відділення також отримало усе необхідне для швидкого надання медичної допомоги та порятунку життів: сучасну експрес-лабораторію, де пацієнту миттєво роблять різноманітні дослідження, сучасні палати, в тому числі реанімаційні, операційні, кабінет зі встановленим КТ, кабінети для лікарів, санітарні кімнати.

З'являться кабінети бронхоскопії, ендоскопії, ультразвукової діагностики, комп’ютерної діагностики. Відділення також матиме інфекційний бокс, дитячу палата і навіть палату для хворих із психічними розладами.

"У відділенні 17 ліжок, 6 із них - реанімаційні. Вони обладнані сучасними моніторами, є централізована подача кисню і кисневі концентратори. Раніше подібні палати ми бачили лише в закордонних фільмах, а сьогодні вони доступні жителям нашої області", - зазначив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Усі медичні послуги можна буде отримати в одному місці: у відділенні встановять діагноз та стабілізують загальний стан. І лише після цього його переведуть у профільне відділення.

"Завдяки цьому відділенню ми не втрачаємо жодної секунди по діагностиці. Це реальна якість, а головне - доступність медичної допомоги", - зазначив директор лікарні Володимир Горох.

Загальна вартість об’єкту становила 16 млн грн. Кошти виділено з державного та обласного бюджетів, а також з бюджету лікарні. Крім того, за 18 млн грн з державного бюджету було придбано комп’ютерний томограф.

Упродовж найближчого місяця в рамках президентської програми "Велике будівництво" на Сумщині планують відкрити ще 4 модернізовані приймальні відділення опорних лікарень. Усього в області буде відкрито 7 приймальних відділень за програмою президента.

"Вони вже добудовані. Наразі в Охтирській та Шосткинській ЦРЛ і Сумській центральній міській клінічній лікарні також вже встановлені комп’ютерні томографи, оформлюються відповідні дозволи на введення їх в експлуатацію, персонал проходить навчання", - додав Дмитро Живицький.