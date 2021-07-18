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У Сумській області невідомі напали на українських прикордонників

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Україна, Неділя 18 липня 2021 13:41
У Сумській області невідомі напали на українських прикордонників Фото: на прикордонників здійснили напад (mvs.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

В ніч на неділю, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону, у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд, під час якого двом прикордонникам троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

"Своєчасними спільними діями з Національною поліцією зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в повідомленні, охорона державного кордону здійснюється посилено.

Крім того, на місце події вибув глава Держприкордонслужби.

Відзначимо, очолює Державну прикордонну службу України Сергій Дейнеко.

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