У Сумській області невідомі напали на українських прикордонників
Фото: на прикордонників здійснили напад (mvs.gov.ua)
В ніч на неділю, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону, у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд, під час якого двом прикордонникам троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.
"Своєчасними спільними діями з Національною поліцією зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається в повідомленні, охорона державного кордону здійснюється посилено.
Крім того, на місце події вибув глава Держприкордонслужби.
Відзначимо, очолює Державну прикордонну службу України Сергій Дейнеко.