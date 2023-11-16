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В Сумской области силовики стреляли по автомобилю, который не остановился на блокпосту

Сумская область, Четверг 16 ноября 2023 16:00
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В Сумской области силовики стреляли по автомобилю, который не остановился на блокпосту Фото: В Сумской области силовики стреляли по автомобилю (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Силовики в Сумской области были вынуждены открыть огонь по автомобилю, который не остановился на блокпосту. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Водитель скрывался от силовиков

54-летний водитель автомобиля марки "Lifan", во время приближения к контрольному посту, не выполнил требование об остановке и продолжил движение дальше.

Во время преследования автомобиля-беглеца водитель своими действиями создал аварийную ситуацию и явную угрозу жизни и здоровью наряда.

Нарушитель оказался пьяным

После предупредительного выстрела пограничниками был открыт огонь по колесам, в результате чего транспортное средство было остановлено.

Нарушитель находился с явными признаками алкогольного опьянения, что было подтверждено проверкой алкотестером, результат содержания алкоголя показал 2,06 промилле.

Сейчас гражданин передан работникам Национальной полиции.

ДТП на блокпостах

Напомним, что самым громким делом о гибели военного из-за ДТП стала авария с участием главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Он возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Также 25 июля на блокпосту у станции метро "Святошин" в столице водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб на месте, двое получили травмы. Кроме того, 7 ноября в Закарпатье автомобиль сбил пограничника на блокпоста. Военного госпитализировали с травмами.

Недавно в МВД сообщили, что ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.

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