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В суді у справі Мангера оголосили перерву

Новини » Надзвичайні події    14.02.2019 - 00:12
В суді у справі Мангера оголосили перерву
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Перерва оголошена до 10:30 ранку

У засіданні з обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголошено перерву до 10:30 четверга, 14 лютого. Відповідне рішення прийняв суддя Олександр Кіпчарський, передає кореспондент РБК-Україна.

Засідання тривало до півночі, після чого підозрюваний попросив півгодинну перерву, щоб зробити собі укол через біль у спині.

Адвокат Костянтин Глоба попросив суддю поважати сторони процесу і надати їм можливість відпочити.

"На даний момент ми вивчили приблизно чверть матеріалів справи, це триватиме ще годин п'ять, я не буду тут стільки сидіти", - додав він.

Захисник Олександр Шадрін сказав, що ще хоче відсвяткувати свій день народження, який він майже повністю провів в Шевченківському районному суді міста Києва.

Прокурори переносу засідання не суперечили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Херсонської облради Владислав Мангер заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

Прокуратура просить обрати для Мангера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня без застави.

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