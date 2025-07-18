ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Суд обязал начать производство по решению Кабмина Гончарука по делу львовских ТЭЦ: детали

Украина, Пятница 18 июля 2025 18:26
UA EN RU
Суд обязал начать производство по решению Кабмина Гончарука по делу львовских ТЭЦ: детали Фото: суд обязал начать производство по решению правительства Гончарука по делу львовских ТЭЦ (varianty.lviv.ua)
Автор: Юлия Бойко

Суд обязал Офис генпрокурора открыть уголовное производство в отношении действий правительства Гончарука. Речь идет о деле ТЭЦ во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку юриста Украины Владимира Богатыря.

Предыстория

По его словам, в ноябре 2019 года Кабмин принял Распоряжение №1040-р, согласно которому две теплоэлектроцентрали Львовщины были переданы в управление вновь созданному ООО "Нафтогаз Тепло". Это решение должно было обеспечить стабильность отопительного сезона, однако по закону предусматривалась обязательная конкурсная процедура, которая не была соблюдена.

"Речь идет о Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ - объектах критической инфраструктуры, которые фигурируют в так называемом "газовом деле", связанном с подозрением в злоупотреблении льготным тарифом на природный газ в 2013-2017 годах", - подчеркивает Богатырь.

Как продолжает он, объекты арестованы судом и переданы в управление АРМА, а управляющий должен был быть определен на конкурсной основе в соответствии с принципом прозрачности и равных возможностей.

"Так и произошло сначала: в конце августа 2018 года АРМА пригласило предпринимателей к сотрудничеству по управлению активами, провело заседание тендерного комитета и определило победителя. Им стало ЧП "Гарант Энерго М" с которым через месяц были заключены договоры управления имуществом", - констатирует юрист.

Однако, уже в начале февраля 2019 года комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА обсуждала вопрос угрозы срыва отопительного сезона. Управляющий нарастил задолженность за потребленный газ перед Нафтогазом, возникла угроза прекращения его подачи на ТЭЦ. Поэтому областная администрация обратилась в АРМА, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро и попросила вмешательства президента и Кабмина.

"Вторая попытка поставить управляющего оказалась также неудачной. И в октябре местные власти сообщают об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в Новояворовске и Новом Роздоле", - констатирует Богатырь.

Далее, по его словам, события развиваются достаточно стремительно и 6 ноября Кабмин соглашается с предложением АРМА и принимает распоряжение №1040-р, в котором говорится о применении переговорной процедуры закупки ради "обеспечения устойчивого прохождения отопительного периода" в этих двух городах Львовщины. На этом основании заключается новый договор управления - с ООО "Нафтогаз Тепло".

"Нарушение конкурсной процедуры создало прецедент административного произвола, что противоречит принципу pacta sunt servanda - договоры должны выполняться", - уверяет юрист.

Описанные действия, как пишет Богатырь, указывают и на фундаментальные нарушения статьи 1 Протокола №1 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на мирное владение имуществом - владельцы активов были лишены возможности влиять на процесс управления своим имуществом, что противоречит принципу пропорциональности вмешательства государства в имущественные права.

"Поэтому, потеря контроля над своим имуществом из-за произвола государственных органов стала основанием для обращения адвокатов в Европейский суд по правам человека, на основании нарушения статьи 1 Протокола №1 ЕКПЧ и статьи 6 Конвенции (право на справедливый суд)", - добавляет юрист.

Заявление в Офис генпрокурора

Факты того, что потерпевший по делу получил связанную с ним структуру в качестве управляющего арестованного имущества, а сама передача состоялась вне конкурса без прозрачной процедуры, стали предметом правового анализа адвокатов АО "Богатырь и партнеры".

8 апреля 2025 года в Офис Генерального прокурора обратилось ООО "Агропромышленное предприятие "Львовское" - юридическое лицо, которому принадлежат 90,05% в уставном капитале ООО "Энергия-Новый Раздел" и 92,36% в ООО "Энергия-Новояворовск", то есть непосредственный владелец обеих ТЭЦ.

"Предметом заявления стали признаки неправомерных действий чиновников под руководством Алексея Гончарука в ноябре 2019 года. Распоряжение, которое касалось стабильного прохождения отопительного сезона, на практике стало отправной точкой для внеконкурсной передачи ТЭЦ в управление другому субъекту. Этот шаг был реализован через переговорную процедуру, которая тогда не была предусмотрена для арестованных активов ни законом об АРМА, ни законом "О публичных закупках", - продолжает юрист.

Как констатирует он, должностные лица Кабинета Министров, подготовив и приняв распоряжение №1040-р, действовали способом, не предусмотренным законом(ultra vires), чем нарушили требования статьи 19 Конституции Украины. Это создало предпосылки для дальнейших нарушений со стороны других органов и субъектов.

При таких условиях действия должностных лиц правительства имеют признаки злоупотребления властью, служебным положением и служебной халатности, поскольку принятие решения осуществлено при отсутствии правовых оснований и без учета последствий для публичных интересов, в частности рисков потери стоимости арестованных активов. Кроме того, должностные лица, действуя вопреки интересам службы, отдали предпочтение конкретной компании, связанной с потерпевшим по делу, без проведения открытого отбора и конкуренции, что привело к незаконным действиям с арестованным имуществом и растрате и имеет признаки уголовных преступлений предусмотренных статьями 364, 367, 388 и 191 УК Украины.

Обращение в суд

Сначала заявитель обратился в НАБУ, впоследствии в Офис Генерального прокурора, которые не увидели оснований для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.

"Не соглашаясь с пассивной позицией правоохранителей адвокаты предприятия обратились в Печерский районный суд Киева с жалобой на их бездействие. 6 мая 2025 года суд обязал Офис Генпрокурора зарегистрировать уголовное производство", - говорит Богатырь.

Поэтому, как резюмирует он, эпизод, связанный с правительственным Распоряжением и последствиями его реализации, теперь должен стать объектом досудебной проверки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭЦ
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе