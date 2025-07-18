Суд обязал начать производство по решению Кабмина Гончарука по делу львовских ТЭЦ: детали

Предыстория

По его словам, в ноябре 2019 года Кабмин принял Распоряжение №1040-р, согласно которому две теплоэлектроцентрали Львовщины были переданы в управление вновь созданному ООО "Нафтогаз Тепло". Это решение должно было обеспечить стабильность отопительного сезона, однако по закону предусматривалась обязательная конкурсная процедура, которая не была соблюдена.

"Речь идет о Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ - объектах критической инфраструктуры, которые фигурируют в так называемом "газовом деле", связанном с подозрением в злоупотреблении льготным тарифом на природный газ в 2013-2017 годах", - подчеркивает Богатырь.

Как продолжает он, объекты арестованы судом и переданы в управление АРМА, а управляющий должен был быть определен на конкурсной основе в соответствии с принципом прозрачности и равных возможностей.

"Так и произошло сначала: в конце августа 2018 года АРМА пригласило предпринимателей к сотрудничеству по управлению активами, провело заседание тендерного комитета и определило победителя. Им стало ЧП "Гарант Энерго М" с которым через месяц были заключены договоры управления имуществом", - констатирует юрист.

Однако, уже в начале февраля 2019 года комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА обсуждала вопрос угрозы срыва отопительного сезона. Управляющий нарастил задолженность за потребленный газ перед Нафтогазом, возникла угроза прекращения его подачи на ТЭЦ. Поэтому областная администрация обратилась в АРМА, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро и попросила вмешательства президента и Кабмина.

"Вторая попытка поставить управляющего оказалась также неудачной. И в октябре местные власти сообщают об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в Новояворовске и Новом Роздоле", - констатирует Богатырь.

Далее, по его словам, события развиваются достаточно стремительно и 6 ноября Кабмин соглашается с предложением АРМА и принимает распоряжение №1040-р, в котором говорится о применении переговорной процедуры закупки ради "обеспечения устойчивого прохождения отопительного периода" в этих двух городах Львовщины. На этом основании заключается новый договор управления - с ООО "Нафтогаз Тепло".

"Нарушение конкурсной процедуры создало прецедент административного произвола, что противоречит принципу pacta sunt servanda - договоры должны выполняться", - уверяет юрист.

Описанные действия, как пишет Богатырь, указывают и на фундаментальные нарушения статьи 1 Протокола №1 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на мирное владение имуществом - владельцы активов были лишены возможности влиять на процесс управления своим имуществом, что противоречит принципу пропорциональности вмешательства государства в имущественные права.

"Поэтому, потеря контроля над своим имуществом из-за произвола государственных органов стала основанием для обращения адвокатов в Европейский суд по правам человека, на основании нарушения статьи 1 Протокола №1 ЕКПЧ и статьи 6 Конвенции (право на справедливый суд)", - добавляет юрист.

Заявление в Офис генпрокурора

Факты того, что потерпевший по делу получил связанную с ним структуру в качестве управляющего арестованного имущества, а сама передача состоялась вне конкурса без прозрачной процедуры, стали предметом правового анализа адвокатов АО "Богатырь и партнеры".

8 апреля 2025 года в Офис Генерального прокурора обратилось ООО "Агропромышленное предприятие "Львовское" - юридическое лицо, которому принадлежат 90,05% в уставном капитале ООО "Энергия-Новый Раздел" и 92,36% в ООО "Энергия-Новояворовск", то есть непосредственный владелец обеих ТЭЦ.

"Предметом заявления стали признаки неправомерных действий чиновников под руководством Алексея Гончарука в ноябре 2019 года. Распоряжение, которое касалось стабильного прохождения отопительного сезона, на практике стало отправной точкой для внеконкурсной передачи ТЭЦ в управление другому субъекту. Этот шаг был реализован через переговорную процедуру, которая тогда не была предусмотрена для арестованных активов ни законом об АРМА, ни законом "О публичных закупках", - продолжает юрист.

Как констатирует он, должностные лица Кабинета Министров, подготовив и приняв распоряжение №1040-р, действовали способом, не предусмотренным законом(ultra vires), чем нарушили требования статьи 19 Конституции Украины. Это создало предпосылки для дальнейших нарушений со стороны других органов и субъектов.

При таких условиях действия должностных лиц правительства имеют признаки злоупотребления властью, служебным положением и служебной халатности, поскольку принятие решения осуществлено при отсутствии правовых оснований и без учета последствий для публичных интересов, в частности рисков потери стоимости арестованных активов. Кроме того, должностные лица, действуя вопреки интересам службы, отдали предпочтение конкретной компании, связанной с потерпевшим по делу, без проведения открытого отбора и конкуренции, что привело к незаконным действиям с арестованным имуществом и растрате и имеет признаки уголовных преступлений предусмотренных статьями 364, 367, 388 и 191 УК Украины.

Обращение в суд

Сначала заявитель обратился в НАБУ, впоследствии в Офис Генерального прокурора, которые не увидели оснований для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.

"Не соглашаясь с пассивной позицией правоохранителей адвокаты предприятия обратились в Печерский районный суд Киева с жалобой на их бездействие. 6 мая 2025 года суд обязал Офис Генпрокурора зарегистрировать уголовное производство", - говорит Богатырь.

Поэтому, как резюмирует он, эпизод, связанный с правительственным Распоряжением и последствиями его реализации, теперь должен стать объектом досудебной проверки.