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Суд над Зайцевою та Дроновим: вирок у справі оголосять 26 лютого

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 17:43
Суд над Зайцевою та Дроновим: вирок у справі оголосять 26 лютого
Фото: Олена Зайцева і Геннадій Дронов (УНІАН)

Судовий розгляд справи про смертельне ДТП у Харкові тривав рік

Вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова оголосять 26 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Медіапорт".

Так, суддя Київського районного суду Харкова Віктор Попрас видалився до нарадчої кімнати для підготовки вироку. Вказано, що на засіданні у вівторок завершилися дебати. Сторони обмінялися репліками, після чого Дронов виступив з останнім словом.

При цьому Зайцева від виступу в останньому слові відмовилась, обмежившись коротким виступом у дебатах.

"Представниця апарату суду повідомила присутнім орієнтовний час оголошення вироку: 26 лютого 2019 року 14:00. Судовий розгляд справи про ДТП на Сумській тривав рік", - зазначає видання.

Нагадаємо, у вівторок, 19 лютого, в Київському районному суді міста Харкова продовжилися дебати у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській в Харкові за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Як писало РБК-Україна раніше, у ході дебатів усі потерпілі просили для водія автомобіля Lexus Олени Зайцевої 10 років позбавлення волі.

Додамо, прокурор просить суд позбавити волі обвинувачених у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олену Зайцеву і Геннадія Дронова строком на 10 років, а також позбавити водійських прав на 3 роки.

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Новини України ХарківДТПДроновАлена Зайцева
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