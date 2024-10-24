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Суд признал незаконным использование киевскими ресторанами торговой марки "Компот" Саввы Либкина

Четверг 24 октября 2024 15:01
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Суд признал незаконным использование киевскими ресторанами торговой марки "Компот" Саввы Либкина Фото: суд признал незаконным использование киевских ресторанов торговой марки "Компот" (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Киевские рестораны "Компот" использовали торговую марку без разрешения. Таким образом, одесский ресторатор и владелец сети ресторанов "Компот" Савва Либкин защитил свои права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

В частности, 25 сентября суд решил обязать ООО "Райзн" и ООО "Фризанте", осуществлявшие деятельность в городе Киеве, прекратить какие-либо действия по использованию торговой марки "Компот", и обязать эти юридические лица уничтожить изображение обозначения" Компот".

Как отметил в комментарии РБК-Украина Савва Либкин, он столкнулся "с откровенной и наглой недобросовестной конкуренцией".

По его словам, поначалу он развивал сеть ресторанов "Компот" в Одессе. Затем решил расширить сеть и в столице. Обнаружив бизнес-партнеров, стал сотрудничать на условиях договора франчайзинга с компанией ООО "Фаршмак Инвест".

Либкин начал получать жалобы от посетителей киевских ресторанов "Компот" относительно низкого качества продукции, поэтому он решил действие договора франчайзинга не продлевать.

Договор прекратил действие еще в 2020 году. Но вывеска и интерьер ресторанов остались неизменными. На жалобы компания не обращала никакого внимания.

Жалобы Либкина в правоохранительные и контролирующие органы разрешить ситуацию не помогли. Как выяснилось позже, хозяйственную деятельность в киевских ресторанах "Компот" ведет не ООО "Факшмак", а ООО "Райзн" и ООО "Фризанте". Связаны ли они с ООО "Фаршмак Инвест", неизвестно.

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