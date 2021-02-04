Суд дозволив затримати екс-першого заступника голови СБУ Нескоромного

Фото: Служба безпеки України (РБК-Україна)

Український суд дозволив затримати колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. Його підозрюють у замовленні вбивства начальника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це йдеться в інформації про його розшук на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, повідомляється, що Нескоромний зник 29 січня і оголошений у розшук. Видано дозвіл на його затримання для приводу до суду.

Нескоромному інкримінується ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полковника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства Наумова, на сьогодні його заарештовано. За даними слідства, замовником є Нескоромний.

Також було опубліковано записи розмов, які підтверджують підготовку вбивства.

Нескоромний працював в СБУ до березня 2020 року. З листопада 2019 був першим заступником голови СБУ і очолював управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. До цього був заступником начальника СБУ в Києві та Київській області. Керував операцією із затримання одного з "діамантових прокурорів".