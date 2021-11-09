Суд поставив під сумнів експертизу, на яку посилається "Стоп шлам" у справі проти МГЗ

Під час судового засідання, яке відбулося 9 листопада в Миколаївському апеляційному суді, представники ГО "Стоп шлам" відмовилися пояснити суддям, як відбиралися зразки червоного шламу і як у них виявилися результати інженерно-екологічної експертизи, яку сама експертна установа відкликала через фальсифікації зразків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Новости N ".

"Це те саме дослідження, до результатів якого постійно апелюють псевдоактивісти, поширюючи фейки у ЗМІ про вплив шламу на здоров'я. Але таких висновків експертиза не містить, більше того - вона була відкликана КНДІСЕ, оскільки виявилося, що зразки невідомого походження", - зазначив адвокат МГЗ Володимир Ващенко.

Сторона Миколаївського глиноземного заводу підтримала клопотання про виклик начальника Держекоінспекції та експерта, який проводив дослідження, щоб поставити крапку у маніпуляціях.

Але адвокати "Стоп шлам" не погодилися на допит експерта та керівника ДЕІ, відмовилися підтримати клопотання та попросили перерву для підготовки своєї позиції, тому засідання було в чергове перенесене.

"Це ще раз підтверджує, що у своїх гучних заявах про вплив на довкілля та здоров'я представники "Стоп шлам" маніпулюють і вводять в оману і людей, і суддів. Адже чому тоді не підтримати виклик експерта і не поставити питання, звідки ці зразки взялися, як ставилися питання та які відповіді отримані?!" - підкреслив Ващенко.