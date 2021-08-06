Суд відправив за ґрати колишніх посадовців "Харківобленерго" та "Харківводоканал"

Вищий антикорупційний суд України оголосив вирок колишнім посадовцям підприємств "Харківобленерго" та "Харківводоканал". Колишніх посадовців підозрювали у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВАКС .

Колишній заступник керівника "Харківобленерго" та директор "Харківводоканалу" отримали 5 та 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 3 та 2 роки, а також штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Слідство встановило, що посадовці з метою отримання неправомірної вигоди третьою особою порушили закон та уклали трьохсторонній договір переуступки права вимоги. В результаті дій посадовців підприємство отримало збитки на суму понад 18 млн гривень.

"Колегія антикорупційного суду підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - повідомили в суді.