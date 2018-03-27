Суд скасував ключовий доказ НАБУ по справі "Трейд Коммодіті", - адвокат

Київський окружний адмінсуд скасував акт Державної аудиторської служби

Київський окружний адміністративний суд скасував акт Державної аудиторської служби, на якому побудовані звинувачення НАБУ на адресу Міноборони у нібито завданні державі збитків при закупівлі палива в компанії" Трейд Коммодіті". Про це заявив адвокат одного з інвесторів компанії, колишній заступник генерального прокурора України Віталій Касько в ефірі телеканалу Newsone.

Касько підкреслив, що розслідування НАБУ базується на згаданому акті Держаудитслужби. Міноборони цілком прогнозовано документ оскаржило, а Окружний адмінсуд скасував акт, визнавши його незаконним та необґрунтованим. "І тепер виникає питання: що далі, - риторично запитав Віталій Касько, - оскільки фундамент звинувачення зруйнований".

"За цією угодою між міністерством та компанією "Трейд Коммодіті" ситуація досить проста: відбувалися торги по закупівлі палива, перемогла згадана фірма, яка дала найнижчу на той момент ціну. Але на світовому, і на українському ринках зростають ціни. Закон України "Про публічні закупівлі" в таких випадках дозволяє за домовленістю сторін змінювати ціни: учасники угоди сідають за стіл переговорів, домовляються про нову вартість угоди, після чого надходить пальне", - повідомив адвокат.

Касько зауважив, що навіть після укладення додаткових угод з Міноборони, ціни на паливо від "Трейд Коммодіті" виявилися найнижчими на ринку державних закупівель. За його словами, навіть НАБУ купувало паливо дорожче у комерційних структур, ніж військові.

Копія документа надана адвокатами

"Тепер про комерційну складову. Ось у мене просте питання: хіба складно порахувати складові собівартості продукту? З'ясовуємо суми коштів, які "Трейд коммодіті" відправило за кордон в розрахунок за імпортоване паливо, додаємо вартість розмитнення, витрати на транспортування пального у військові частини. Далі легко виходимо рівень рентабельності проекту, - заявив Каско. - Можна було це перевірити? Але на сьогоднішній день нікого із співробітників правоохоронних органів це не цікавило. Ні заступник міністра Ігор Павловський, ні інші учасники постачання палива не допитані. Слідство не цікавлять їхні свідчення".

Екс-заступник глави ГПУ заявив, що через такі дії правоохоронців значна частина державних закупівель палива заблокована. Адже на нафтовому ринку відбуваються коливання цін, через що часто жоден з постачальників нафтопродуктів не виходить на "Прозоро", оскільки ціни на момент торгів і на момент безпосередньої реалізації угоди можуть серйозно відрізнятися. На шкоду собі бізнес працювати не хоче, а коригування цін загрожує трейдерам кримінальними провадженнями.

"Компанії або не йдуть на" Прозорро", побоюючись стрибка цін, а значить, вони не зможуть поставити нафтопродукти за задекларованою ціною, або великі гравці між собою домовляються, закладаючи заздалегідь свої цінові ризики. Хто в результаті виграє? Ну точно не держава", - сказав Каско.

Адвокат заявив, що характерною особливістю українських правоохоронних органів завжди була нездатність визнавати власні помилки. Однак НАБУ як правоохоронний орган нового типу повинен дозволити собі розкіш вийти до камер і заявити: ми все перевірили, порушень немає, вибачте.

"На жаль, я не чув такого в їх заявах ні в одній справі. Для простих людей дуже важливо, щоб правоохоронці посадили саме корупціонера, а не того, кого корупціонером «призначили» для задоволення суспільного запиту і без реальних доказів корупції", - резюмував Касько.

Нагадаємо, в жовтні 2017 НАБУ запідозрило посадових осіб Міноборони нібито в розтраті майже 150 млн гривень при закупівлі палива для потреб армії.

Представники Міноборони зі своєї сторони оскаржили дії НАБУ в суді. Поставки палива Збройних сил на суму майже 700 млн гривень були зірвані.