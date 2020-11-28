ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суд відхилив позов Трампа про скасування підсумків виборів в Пенсільванії

Субота 28 листопада 2020 06:26
Суд відхилив позов Трампа про скасування підсумків виборів в Пенсільванії
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Федеральний апеляційний суд відхилив позов штабу президента Дональда Трампа з вимогою визнати незаконною перемогу обраного президента Джо Байдена в Пенсільванії. Суд заявив про відсутність доказів.

Про це пише Reuters.

У колегії з трьох суддів зазначили, що вільні і справедливі вибори є запорукою демократії.

"Звинувачення в несправедливості серйозні. Вони вимагають конкретних звинувачень, а потім доказів. У нас немає ні того, ні іншого", - сказав суддя Бібас.

У висновку апеляційного суду йдеться, що "президента обирають виборці, а не юристи".

Нагадаємо, Байдена офіційно оголосили переможцем виборів в Пенсільванії 24 листопада.

Раніше Верховний суд штату Пенсільванія відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа, в якому вказується, що у Філадельфії була обмежена можливість спостерігачів стежити за підрахунком голосів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Вибори в СШАДональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся