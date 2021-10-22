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Суд зобов'язав Львів передати останки агента НКВС в Росію. Місто відмовилося

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Львів, П'ятниця 22 жовтня 2021 12:34
Суд зобов'язав Львів передати останки агента НКВС в Росію. Місто відмовилося Фото: могила агента НКВС Миколи Кузнєцова (memory-book.ua)
Автор: Артем Горовенко

Касаційний адміністративний суд зобов'язав виконавчий комітет Львівської міської ради передати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам до Росії. Але місто не виконуватиме рішення суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Львова Андрія Садового.

Зокрема, він мотивував рішення про відмову передати останки неможливістю співпраці з країною-агресором під час війни.

"А не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, що сьогодні ув'язнені з політичних і релігійних мотивів на території їхньої країни, а також 296 людей, що знаходяться в нелюдських умовах на окупованих територіях? Наша позиція однозначна - ми не співпрацюємо з окупантами!",- зазначив Садовий.

Він додав, що позивачем у цій справі з 2008 року є громадянка Росії Маргарита Брюханова. Історія з наміром перехоронити останки агента НКВС Миколи Кузнєцова триває з 2000 року. Тоді з таким проханням до Львова звернулися ветерани Єкатеринбурга.

У 2007 році приїжджала російська делегація, але їй відмовили в передачі останків, а в 2008 році з таким проханням зверталася родичка радянського агента Маргарита Брюханова.

Кузнєцов похований на Пагорбі Слави, є версія про те, що він виконував терористичні та провокаційні завдання і загинув, коли його знайшли бійці УПА. За радянською версією, Кузнєцов був льотчиком.

Зазначимо, на місце поховання Кузнєцова у Львові час від часу нападають вандали.

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