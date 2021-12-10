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Субсидії в Україні: як перевірити заборгованість онлайн

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 16:08
Субсидії в Україні: як перевірити заборгованість онлайн Фото: субсидії на комунальні послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Оформленню субсидії на оплату житлово-комунальних послуг може стати на заваді наявність заборгованості за більш ніж 3 місяці. Нарахування припиняються, якщо борг перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної ради України.

У разі наявності заборгованості громадяни повинні звернутися до постачальників послуг та укласти з ними договір про реструктуризацію боргу.

Перевіряється наявність заборгованості у Єдиному реєстрі боржників за посиланням. Реєстр відкритий та безкоштовний, тому там можна самостійно знайти інформацію.

Субсидії в Україні: як перевірити заборгованість онлайнДалі необхідно ввести особисті дані та вибрати категорію стягнення. Після цього, натиснувши кнопку "Шукати", внизу з'явиться результат пошуку.

Зазначимо, що з листопаду 2021 року подати заяву на субсидію також можна онлайн за допомогою програми "Дія".

Перевірити, чи призначено субсидію на оплату ЖКП, можна онлайн у Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій за посиланням.

Субсидії в Україні: як перевірити заборгованість онлайнДля отримання інформації також необхідно заповнити всі поля та натиснути кнопку "Шукати".

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, як підвищиться розмір пенсійних виплат з грудня 2021 року.

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