Субсидії в Україні: як перевірити заборгованість онлайн

Оформленню субсидії на оплату житлово-комунальних послуг може стати на заваді наявність заборгованості за більш ніж 3 місяці. Нарахування припиняються, якщо борг перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної ради України .

У разі наявності заборгованості громадяни повинні звернутися до постачальників послуг та укласти з ними договір про реструктуризацію боргу.

Перевіряється наявність заборгованості у Єдиному реєстрі боржників за посиланням. Реєстр відкритий та безкоштовний, тому там можна самостійно знайти інформацію.

Далі необхідно ввести особисті дані та вибрати категорію стягнення. Після цього, натиснувши кнопку "Шукати", внизу з'явиться результат пошуку.

Зазначимо, що з листопаду 2021 року подати заяву на субсидію також можна онлайн за допомогою програми "Дія".

Перевірити, чи призначено субсидію на оплату ЖКП, можна онлайн у Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій за посиланням.

Для отримання інформації також необхідно заповнити всі поля та натиснути кнопку "Шукати".