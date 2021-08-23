Сутички під час підняття прапора в центрі України: виступ Зеленського хотіли зірвати
Президент Володимир Зеленський взяв участь у піднятті прапора України в географічному центрі країни в Черкаській області. Його виступ намагались зірвати.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
Кілька чоловіків намагалися встановити звукопідсилювальну апаратуру у місці проведення заходу з участю керівництва держави. Дозволу для цього вони не мали. Між учасниками протесту та поліцією стались сутички.
"Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень. Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції", - йдеться у повідомленні.
Поліція закликає учасників масових заходів дотримуватися законодавства та не порушувати громадський порядок.