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Сутички під час підняття прапора в центрі України: виступ Зеленського хотіли зірвати

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Мар'янівка, Понеділок 23 серпня 2021 11:45
Сутички під час підняття прапора в центрі України: виступ Зеленського хотіли зірвати Фото: у Черкаській області стались сутички (t.me/nationalcorps/9678)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Володимир Зеленський взяв участь у піднятті прапора України в географічному центрі країни в Черкаській області. Його виступ намагались зірвати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Кілька чоловіків намагалися встановити звукопідсилювальну апаратуру у місці проведення заходу з участю керівництва держави. Дозволу для цього вони не мали. Між учасниками протесту та поліцією стались сутички.

"Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень. Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції", - йдеться у повідомленні.

Поліція закликає учасників масових заходів дотримуватися законодавства та не порушувати громадський порядок.

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