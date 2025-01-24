Создание и реализация плана пространственного развития для громад является экономически целесообразным, - Шуляк

Несмотря на обязательность для громад планов пространственного развития (ППР), норма о которых вступила в силу 1 января этого года, местные власти должны осознать, что разработка и реализация такого документа будет иметь существенное положительное влияние на экономику громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

В частности, речь может идти об увеличении поступлений от уплаты за землю и в целом об увеличении поступлений в местные бюджеты минимум на 10-20%.

Она напомнила, что с 1 января вступил в силу закон №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель".

Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли, или выделить участок под застройку община отныне должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития территории территориальной общины или актуальным, а не устаревшим генпланом планом населенного пункта. Следовательно, для этого запретили использовать детальные планы территорий (ДПТ) - один из самых коррупционных инструментов в градостроительстве.

"Согласно изменениям, план пространственного развития должен быть у каждой общины. Это, убеждена Шуляк, должно положить конец карманным ДПТ в интересах отдельных строительных компаний в сговоре с местными властями. Однако, очень многие общины еще не приступили к его созданию. Во-первых, это сложно, во-вторых - ОМС не всегда понимают экономическую целесообразность их создания, а она очень существенная", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий отметила, что планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический знак "стоп" различным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и различного мошенничества в сфере градостроительства.

К тому же, качественная градостроительная документация в конечном итоге будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. А это, подчеркнула она, это уже весомое преимущество для ОМС, поскольку речь идет как минимум на 10-20% больше поступлений.

По словам Шуляк, создание и реализация качественного ППР может способствовать увеличению поступлений от уплаты налога на землю - в среднем речь идет о 1-2,5 млн гривен на громаду. Также нужно учитывать, что благодаря ППР можно уменьшить расходы на разработку градостроительной документации - за счет комплексности подходов экономия средств общины составляет в среднем 30% от стоимости отдельно разработанной документации.

Кроме этого, речь идет об уменьшении затрат на разработку документации по землеустройству по регистрации участков в кадастре - экономия составляет 1-2 тыс. грн с каждого сформированного участка. Также ППР дает возможность менять целевое назначение и осуществлять строительство в пределах и за пределами общины приводит к быстрому привлечению инвестиций.

"Об этом свидетельствует пример Песочинской громады Харьковской области, которая одной из первых разработала ППР. Там ожидается поступление в бюджет 6-7 млн грн за счет возможности реализации инвестиционных проектов", - отметила Шуляк.

Еще один пример экономической целесообразности ППР - наличие планировочных решений на объекты соцкультбыта. То есть речь пойдет о возможности привлечения средств инфраструктурной субвенции на строительство этих объектов и таким образом экономия средств местного бюджета.

Еще один важный аргумент в пользу ППР - увеличение инвестиционной привлекательности громады, поскольку речь идет об упрощении разрешительных процедур. Следствие этого, отмечает Шуляк - опять же, наполнение бюджета громады.

"Кроме этого, привлечение дополнительных инвестиционных проектов отдельных застройщиков и инвесторов будет означать наполнение бюджета развития общины", - добавила Елена Шуляк.

В то же время, она отметила - общины пока не спешат создавать ППР из-за непонимания источников финансирования этого процесса. А это, по ее словам, могут быть:

Бюджет общины;

Средства внутренних и внешних инвесторов;

Проекты международной технической помощи; 4) государственные и региональные программы;

Субвенцию

Шуляк объяснила - разработка ППР возможно осуществлять за счет не одного источника финансирования. Разработка Комплексного плана возможно финансировать частично из разных источников.

"Так, внутренних и внешних инвесторов можно привлекать к финансированию работ по формированию земельных участков, по разработке детальных планов территории. Кроме того, они заинтересованы в быстрой разработке комплексных планов в случае, если: будет реализована возможность изменения целевого назначения земельных участков или возможность строительства объектов их интересов. И задача органа местного самоуправления - совместить с пользой для общества пожелания инвесторов с видением общества комплексного развития своей территории", - пояснила нардеп.

Кроме этого, за счет государственных и региональных программ можно, по ее словам, профинансировать работы по, например, определению границ и режимов экологических объектов и их охранных зон, определению границ и режимов объектов культурного наследия и их охранных зон, инвентаризации земель, разработке и реализации рабочих проектов по охране земель и тому подобное.