Структура Siemens в России начнет процесс ликвидации

Российская структура немецкой компании Siemens AG планирует инициировать в феврале 2024 года процедуру добровольной ликвидации.

Об этом заявила компания ООО "Системс", сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Интерфакс ".

Причиною стала неможливість продовження своєї звичайної діяльності, пов'язаної з імпортом товарів у РФ.

У 2023 році виручка ТОВ "Системс" значно впала, а на балансі компанії майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та грошових коштів на рахунках.

Компанія нагадала, що у зв'язку із санкціями ЄС щодо Росії Siemens AG у березні 2022 року призупинив нові замовлення і постачання в країну.

Выход Siemens из России

Siemens начала работу в России еще в середине XIX века, сотрудничество не прекращалось, в том числе в период СССР.

Как следует из отчета ООО "Системс", по состоянию на конец 2023 года в России было зарегистрировано 18 структур, связанных с Siemens AG.

На данный момент часть из них ликвидирована или находится в процессе ликвидации, часть - сменила собственников.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решили продать свой бизнес в России.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков Франции Societe Generale в скором времени продаст свой бизнес в России и покинет рынок страны-агрессора.

Также крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом он окончательно покинул рынок РФ.