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Що будують в Україні у воєнний час: експерт назвала пріоритети девелоперів

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Середа 06 липня 2022 08:25
Що будують в Україні у воєнний час: експерт назвала пріоритети девелоперів Для проектів-половинок першочерговим є питання подальшого фінансування (фото Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Леся Панченко

Для завершення будівництва ЖК у стані готовності біля 50% девелопери мають розробити програми виплат квартир на термін від 5-7 років і виробити нову модель роботи, адаптовану до реалій воєнного часу.

Про це у коментарі для РБК-Україна Realty розповіла експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Крани на будмайданчиках вже працюють

Ринок первинної нерухомості, попри доволі складну ситуацію у зоні бойових дій, крок за кроком випрацьовує нову адаптивну модель роботи. В її основі кілька ключових моментів, головний серед яких – першочергове закінчення будівництва житлових комплексів, які на момент початку війни були завершені більш ніж наполовину.

"Насамперед крани працюють на об’єктах зі ступенем готовності від 50%, – розповідає Вікторія Берещак. – Це пов’язано з бажанням виконати зобов’язання перед інвесторами і не потрапити в репутаційну пастку через відсутність будівельної динаміки на майданчиках, де це можливо".

Об’єкти високого ступеня готовності (понад 75%) забудовники будуть завершувати за рахунок накопичених резервів, а ось для проектів-половинок першочерговим є питання подальшого фінансування будівництва.

Страхування від форс-мажору

Задля запобігання можливим вимушеним затримкам, девелопери зосередились на напрацюванні нових логістичних ланцюжків, закупівлі будівельних матеріалів із запасом для завершення проекту таким чином, щоб у разі форс-мажорних обставин, на кшталт прильоту ракети в виробничі потужності, проблем з комплектуючими не виникало.

На думку Вікторії Берещак успіх взаємодії з потенційними покупцями у таких проектах залежатиме від готовності девелоперів розробити гнучкі програми виплат квартир на термін від 5-7 років і більше. Для цього потрібна стійка фінансова модель компанії та відсутність залежності суто від грошей інвесторів. Відсоток власних коштів у проекті має бути не менше 60-70%.

Раніше ми писали , що відбувається на ринку новобудов України.

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