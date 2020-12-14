Директора метро в Дніпрі звинуватили в недбалості: розтратив понад 270 млн гривень

Фото: будівництво метро у Дніпрі триває (wikimedia Олег Троцький)

Директора метрополітену у Дніпрі звинуватили у недбалості - підрядник отримував кошти, хоча відставав від графіку будівництва метро. Обвинувальний акт прокурори спрямували до суду.

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора України.

Як зазначено у повідомленні, директора "Дніпровського метрополітена" звинуватили у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, директор знав, що підрядник відстає від графіку, але підписав зміни до контракту, дозволивши підприємству отримувати кошти.

Внаслідок цього у 2018-2019 роках підряднику перерахували зайві бюджетні кошти - понад 270 мільйонів гривень за роботи, які фактично не виконувалися. Також виділили понад 14 мільйони гривень на будівництво об'єкту, необхідності у якому не було, оскільки аналогічний збудовано у 2012 році.

А у жовтні 2019 року бездіяльність посадовця під час будівництва метро була частково зруйнована будівля гуртожитку НТУ "Дніпровська політехніка" поряд з об’єктом будівництва.

Зазначимо, за даними офіційного сайту, директором "Дніпровського метрополітену" є Андрій Ліпьошкін.

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