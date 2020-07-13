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При будівництві доріг будуть використовувати відходи металургійних підприємств

Київ, Понеділок 13 липня 2020 11:12
При будівництві доріг будуть використовувати відходи металургійних підприємств
Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Укрметаллургпром" підписав меморандум про сприяння науково-технічному прогресу в автодорожньому будівництві

При будівництві доріг у рамках програми"Велике будівництво" будуть використані відходи металургійних підприємств.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрметаллургпрома".

У компанії повідомили, що "Укрметалургпром", "Національна асоціація дорожників України" та "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна" підписали тристоронній меморандум про сприяння науково-технічному прогресу в автодорожньому будівництві.

Згідно з меморандумом передбачається використання відходів металургійного виробництва в дорожньому будівництві.

"В Україні обсяг шлакових накопичень досягає 160 млн т., і використання металургійних шлаків в дорожньому будівництві дозволить вирішити низку екологічних проблем", - сказав президент "Укрметаллугпрома" Олександр Каленков.

Він зазначив, що відходи металургійного виробництва активно використовують найбільш технологічно розвинені країни, забезпечуючи при цьому рециркуляцію економіки, і, на його думку, Україна повинна розвиватися у цьому напрямку.

"Підписання тристороннього Меморандуму - символ початку активної роботи над впровадженням шлаків в дорожньому будівництві", - вважає Каленков.

Своєю чергою, директор "Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П. Шульгіна" Артем Безуглий наголосив, що застосування шлаків у дорожньому будівництві сприятиме економії фінансових ресурсів.

За його словами, в поточному році заплановано використання 482 тис. метрів кубічних шлаку, зокрема найбільші обсяги використання плануються на об'єктах "Великого будівництва" (Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка; Н-30 Василівка - Бердянськ; Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв; Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Миколаїв; Н-26 Чугуїв - Мілове).

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