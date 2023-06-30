Стрелок в аэропорту Кишинева - россиянин, возможно, "вагнеровец", - СМИ
Открыть стрельбу в аэропорту Кишинева мог гражданин Российской Федерации. Он прибыл в Молдову из Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Point.
Отмечается, что он прибыл в Кишинев рейсом из Турции. Сначала он выстрелил в пограничника, а затем в охранника, который якобы пытался обезоружить нападавшего.
Сообщается, что пограничник погиб, в случае с охранником точных данных нет.
Детали убийства
Издание пишет, что пограничник был застрелен из собственного пистолета, который у него отобрал нападавший.
Причастность к ЧВК "Вагнера"
Издание Pulsmedia сообщило, что нападавший был военным, возможно, из отряда наемников "Вагнера".
Официальное заявление правительства Молдовы
Иностранному гражданину было отказано во въезде в Молдову. Во время конвоирования в стерильную зону, где он должен был ждать обратного рейса, он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил 2 человек.
"Нападавший нейтрализован силами специального назначения. Все рейсы были задержаны, а пассажиры эвакуированы из аэропорта. Уже приняты все меры для нормализации ситуации. Правоохранительные органы продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту", - добавили в правительстве.
Нападавшим был гражданин Таджикистана
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что нападавший - 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдову по соображениям безопасности.
"Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, выхваченного у сотрудника пограничной полиции", - уточнил премьер Речан.
Еще один человек - пассажир - получил травмы. Он госпитализирован.
Стрельба в Кишиневском аэропорту
В Кишиневском аэропорту (Молдова) сегодня, 30 июня, один из пассажиров открыл стрельбу.
Позже в полиции подтвердили наличие двух жертв в Кишиневском аэропорту. В происходящее вмешался батальон спецназначения FULGER.
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Министерство отслеживает ситуацию в аэропорту города Кишинев.
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