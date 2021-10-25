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Стріхарський розповів, на якому етапі знаходиться реконструкція стадіону "Колос" в Черкаській області

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Черкаси, Понеділок 25 жовтня 2021 16:29
Стріхарський розповів, на якому етапі знаходиться реконструкція стадіону "Колос" в Черкаській області Фото: народний депутат Андрій Стріхарський (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталія Гурковська

Капітальний ремонт стадіону "Колос" в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Городище Черкаської області знаходиться на фінішній прямій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Андрія Стріхарського у Facebook.

"З моменту мого подання до Міністерства фінансів України щодо виділення коштів на реконструкцію фізкультурно-оздоровчого спортивного клубу «Колос» до завершального етапу проведення робіт минуло трохи більше півроку", - розповів нардеп.

За словами Стріхарського, з державного бюджету виділено більш ніж 3,5 млн грн. Проведені усі необхідні роботи з реконструкції та апгрейду: вкладання синтетичного покриття на бігових доріжках, влаштування асфальтобетонного покриття, дренажного водовідводу, благоустрій фронтальної частини стадіону, влаштування освітлення та нанесення розмітки.

"І нарешті центральна спортивна локація у м.Городище майже готова прийняти активну молодь. Спорт повинен бути доступним та сучасним. Оновлений ФОСК "Колос" - яскравий тому приклад. Приклад нової та якісної філософії здорового способу життя для наших дітей!" - резюмував політик.

Як повідомлялось, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Асоціації дитячо-юнацького спорту Андрій Стріхарський організував чемпіонат Києва з дзюдо для дітей.

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