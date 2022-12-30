Стрихарский передал Пункту несокрушимости в Черкасской области

Народный депутат Андрей Стрихарский сообщил, что в селе Мокрая Калигорка Мокрокалигорской общины Черкасской области открыли Пункт несокрушимости. В ходе рабочей поездки политик передал пункту терминал спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook .

"Чтобы помочь пережить обстрелы российских агрессоров, которые могут снова повредить энергетические объекты и оставить людей без электричества или мобильной связи и интернета, тепла или воды, в селе Мокрая Калигорка Мокрокалигорской общины Черкасской области открыли Пункт несокрушимости, которому я, во время рабочего визита в свой избирательный округ, передал терминал спутниковой связи Starlink", - сообщил Стрихарский.

По словам нардепа, в каждом Пункте несгибаемости вскоре будет налицо такой терминал спутниковой связи, есть источник тепла, воды, освещения, интернета, питания для мобильных девайсов, места для отдыха, аптечки и т.д.

"Такие Пункты несокрушимости в случае длительного аварийного отключения электроэнергии становятся островком безопасности, стабильности, тепла и нашего единства, функционирующими круглосуточно и бесплатно для временного пребывания. Приближаем победу вместе", - резюмирует Стрихарский.