Стрихарский передал Пункту несокрушимости в Черкасской области
Народный депутат Андрей Стрихарский сообщил, что в селе Мокрая Калигорка Мокрокалигорской общины Черкасской области открыли Пункт несокрушимости. В ходе рабочей поездки политик передал пункту терминал спутниковой связи Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook.
"Чтобы помочь пережить обстрелы российских агрессоров, которые могут снова повредить энергетические объекты и оставить людей без электричества или мобильной связи и интернета, тепла или воды, в селе Мокрая Калигорка Мокрокалигорской общины Черкасской области открыли Пункт несокрушимости, которому я, во время рабочего визита в свой избирательный округ, передал терминал спутниковой связи Starlink", - сообщил Стрихарский.
По словам нардепа, в каждом Пункте несгибаемости вскоре будет налицо такой терминал спутниковой связи, есть источник тепла, воды, освещения, интернета, питания для мобильных девайсов, места для отдыха, аптечки и т.д.
"Такие Пункты несокрушимости в случае длительного аварийного отключения электроэнергии становятся островком безопасности, стабильности, тепла и нашего единства, функционирующими круглосуточно и бесплатно для временного пребывания. Приближаем победу вместе", - резюмирует Стрихарский.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что народный депутат Андрей Стрихарский устроил ко Дню Святого Николая праздник и раздал более 1500 подарков воспитанникам учебных заведений Городищенской, Набутовской, Екатеринопольской общин, а также воспитанникам школы-интерната в Корсунь-Шевченковском и Шполе. По его словам, в условиях полномасштабной войны поддерживать детей - самое главное.
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