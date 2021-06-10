Стріхарський: у Корсунь-Шевченківську відкрито нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський у Facebook.

"9 червня в моєму 196 окрузі в м.Корсунь-Шевченківському разом із головою Черкаської обласної державної адміністрації Олександром Скічком та головою Черкаської районної державної адміністрації Валерією Бандурко відкрили приймальне відділення екстреної медичної допомоги КНП "Корсунь-Шевченківської багатопрофільної лікарні", - повідомив Андрій Стріхарський.

Політик також зазначив, що були оглянуті відремонтовані приміщення де встановлено нову апаратуру, на якій можна буде проводити ультразвукове дослідження, ендоскопічне дослідження, рентгенографію, комп'ютерну томографію.

9 червня 2021 року в моєму 196 окрузі в м.Корсунь-Шевченківському разом із головою Черкаської обласної державної... Posted by Андрій Стріхарський on Thursday, June 10, 2021

"Відкриття відремонтованого приймального відділення поліпшить якість надання медичної допомоги. Жителі міста і району та медики відчують на практиці реформи, які впроваджуються владою. Це забезпечить зручність, якість медичної допомоги для пацієнта. Гідні умови праці для медиків - це сьогодні безумовний пріоритет. Працюємо далі!" - резюмував політик.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський повідомляв, що в селі Вербівка Черкаської області відкрили нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Нова будівля відповідає всім сучасним вимогам.