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Ястремская получила первый номер на турнире WTA: такого не было три года

Воскресенье 15 сентября 2024 17:19
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Ястремская получила первый номер на турнире WTA: такого не было три года Фото: Даяна Ястремская (x.com/d_yastremska)
Автор: Андрей Костенко

Украинка Даяна Ястремская начнет турнир серии WTA 250 в тайском Хуахине в статусе первой сеянной теннисистки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook турнира.

Компанию 24-летней представительницы Украины, которая ныне идет на 34-й строчке мирового рейтинга, составит соотечественница Леся Цуренко (91-я ракетка мира). Турнир начнется 16 сентября.

Последний раз в статусе первой сеяной Ястремская соревновалась на турнире WTA 250 в Гамбурге в 2021 году, где дошла до полуфинала. Она уже триумфовала на турнире в Хуахине. В 2019 году украинка завоевала здесь свой второй титул WTA, одолев в финале китаянку Ван Цян (6:2, 6:1).

Соперницей Ястремской на старте станет японка Май Хонтама (109-й номер рейтинга). Цуренко в первом круге встретится с четвертой сеянной – Магдой Линетт (41) из Польши.

Украинок в основной сетке турнира могло быть и больше, но стартовавшие в квалификации сестры Колб не смогли ее преодолеть. Марина без шансов уступила нидерландке Арианне Гартоно – 0:6, 0:6, а Надежда проиграла Лари Сальден из Бельгии – 3:6, 3:6.

На каких турнирах побеждали Ястремская и Цуренко

24-летняя Ястремская на протяжении карьеры выиграла три одиночных турнира WTA. Кроме чемпионства в Хуахине, также одержала победы в Гонконге (2018) и французском Страсбурге (2019).

Ястремская получила первый номер на турнире WTA: такого не было три года

Фото: Леся Цуренко (instagram.com/lesiatsurenko)

35-летняя Цуренко – четырехкратная победительница соревнований WTA. В 2015 году она выиграла свой первый турнир в Стамбуле. Затем побеждала в китайском Гуанчжоу (2016) и дважды – в мексиканском Акапулько (2017 и 2018).

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