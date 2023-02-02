Ястремская вылетела в 1/8 финала турнира в Таиланде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть второй раунд Thailand Open-2023 в Хуахине, уступив Татьяне Марии из Германии в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Thailand Open, 1/8 финала, женщины

Ястремская – Мария – 0:2 (0:6, 4:6)

Начался матч для одесситки крайне неудачно. Она уступала оппонентке почти в каждом игровом компоненте. В конце концов немка одолела сопротивление Ястремской в стартовом сете всего за 30 минут.

Украинка не выиграла ни одного очка на первом приеме и проявила себя разве что в том, что отыграла 4 из семи брейк-пойнтов Марии. А еще имел одинаковый процент первой подачи – 56 пунктов. Это, однако, не спасло от "сухого" поражения – 0:6.

Вторая партия началась по схожему сценарию. Немецкая теннисистка с брейком уверенно повела (3:0) и уже, очевидно, готовилась к четвертьфиналу. Впрочем, украинка смогла навязать конкуренцию и вернулась в игру. С тремя брейками Ястремская вплотную приблизилась к Марии (4:5), но снова проиграла свою подачу, а с ней сет и матч.

В следующем круге 35-летняя немка встретится с еще одной украинкой. Ее соперницей станет опытная Леся Цуренко. Матч запланирован на 3 февраля. Призовой фонд турнира в Хуахине – 259 тысяч долларов.